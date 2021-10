Il segmento entry level del mercato degli smartphone si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, che tra pochi giorni sarà in commercio. Parliamo di DOOGEE X96, la cui commercializzazione inizierà il prossimo 11 ottobre, che va ad affiancare la versione Pro arrivata sul mercato qualche mese fa.

DOOGEE X96 e la super batteria

Il nuovo entry level DOOGEE si caratterizza per uno schermo di grandi dimensioni e per una batteria altrettanto importante. Il primo ha una diagonale di 6,52 pollici, con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) e notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale. Si tratta di una soluzione economica ma più che adeguata, vista la fascia di mercato in cui va a collocarsi il prodotto.

La batteria invece ha una capacità di ben 5.400 mAh, con ricarica rapida a 10 watt. Nonostante questo le dimensioni non ne risentono troppo, con lo spessore che rimane contenuto (9,7 millimetri) e un peso di 198 grammi. Sotto la scocca trova posto un chipset UNISOC SC9863A con CPU octa core, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 256 GB.

Previous Next Fullscreen

Nella cover posteriore, al di sotto della fotocamera posteriore, trova posto un tradizionale lettore di impronte digitali per garantire la sicurezza del dispositivo. Sono presenti anche un connettore da 3,5 mm per le cuffie, il supporto ai tre principali sistemi di navigazione satellitare e uno slot ibrido per alloggiare due nanoSIM o una nanoSIM e una microSD.

Il sistema operativo è Android 11 GO, più leggero rispetto alla versione tradizionale e adatto a offrire prestazioni accettabili vista la dotazione tecnica di fascia bassa. In attesa dell’apertura dei preordini, prevista su AliExpress per l’11 ottobre, potete provare a vincere uno dei 5 DOOGEE X96 in palio, insieme a 5 smartwatch DOOGEE Cs1, nel consueto giveaway.

Informazione Pubblicitaria