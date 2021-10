Tra gli smartphone che Xiaomi si prepara a lanciare sul mercato vi sono anche Xiaomi CC11 Pro e la serie Redmi K50, al centro di alcune interessanti anticipazioni nelle ultime ore.

Prima immagine per Xiaomi CC11 Pro

Iniziando da Xiaomi CC11 Pro, Slashleaks ha pubblicato quella che potrebbe essere la prima immagine del telefono (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), permettendoci così di scoprire quello che dovrebbe essere il suo design.

Stando a tale immagine, Xiaomi CC11 Pro dovrebbe poter contare su un ampio display (dovrebbe vantare una risoluzione 4K) con cornici ridotte e una fotocamera frontale integrata in un apposito foro in alto al centro mentre sulla parte posteriore dovrebbe presentare una tripla fotocamera con un sensore primario dalle dimensioni piuttosto generose (probabilmente da 64 megapixel) e con il supporto di un flash LED di forma allungata.

Ricordiamo che lo smartphone è già apparso nel database del TENAA e probabilmente sarà presentato ufficialmente a breve. Staremo a vedere.

Nuove anticipazioni sulla serie Redmi K50

Passando alla serie Redmi K50, sempre grazie a Slashleaks scopriamo alcune delle caratteristiche pensate dal produttore per garantire a questi device il successo già riscosso dalle precedenti generazioni.

Redmi dovrebbe lanciare tre modelli (oltre alla versione “base” vi dovrebbero essere una variante “Pro” e una “Pro+”) e le differenze tra di essi dovremmo trovarle nel processore, nel comparto fotografico e nella velocità di ricarica supportata.

Redmi K50 Pro+ dovrebbe arrivare sul mercato con un processore Qualcomm Snapdragon 898, una fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria che supporta la ricarica rapida a 120 w.

La versione base dovrebbe avere una fotocamera principale da 48 megapixel mentre quella Pro da 50 megapixel e per tutti e tre i modelli il produttore avrebbe deciso di puntare su un display AMOLED E5.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Redmi per scoprire quando la serie Redmi K50 sarà lanciata, in quali mercati e i prezzi dei tre modelli.