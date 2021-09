Il TENAA ancora una volta ci offre la possibilità di scoprire in anticipo i piani di lancio delle compagnie hi-tech, in questo caso di Xiaomi. Le ultime informazioni disponibili all’interno del suo database, infatti, farebbero riferimento allo smartphone Xiaomi CC11 Pro.

Display 4K e fino a 16 GB di RAM

Le poche specifiche tecniche evidenziate nelle tabelle sottostanti mettono in risalto un display mozzafiato: si parla niente di meno che di un pannello OLED da 6,55 pollici a risoluzione 4K da 3840 x 2160 pixel. Il modello in questione, 2109119BC, per alcuni legato proprio a Xiaomi CC11 Pro, dovrebbe montare un modulo batteria da 4400 mAh, un processore octa-core da 2.4 GHz, diverse configurazioni di RAM e spazio interno – 6/8/12/16 GB di RAM e 64/128/256/512 GB di memoria interna – e numerose colorazioni.

Inoltre, le tabelle del TENAA svelano anche alcune informazioni circa la composizione del modulo fotografico posteriore: in questo caso viene menzionato un sensore principale da 64 MP accompagnato da altri due sensori da 8 MP, uno dei quali possibilmente ultra grandangolare e l’altro telescopico con zoom 5x. Si fa anche riferimento al sensore per le impronte integrato sotto il display.

Insomma, se queste specifiche dovessero fare riferimento allo smartphone Xiaomi CC11 Pro, siamo certi che il display ad altissima risoluzione rappresenterà uno dei punti di forza del telefono.

In copertina Xiaomi 11T Pro 5G

