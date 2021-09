Durante l’evento Search On 2021 il colosso di Mountain View ha svelato alcune interessanti novità in arrivo su Google Maps e, ovviamente, per le ricerche sul web.

Più notizie sulle fonti

Ogni giorno Google processa miliardi di query con l’unico scopo di offrire ai propri utenti risultati validi e provenienti da fonti accertate e riconosciute. Per tale motivo la compagnia ha annunciato l’arrivo di una serie di importanti novità a livello del pannello “About This Result” tappabile dopo aver cliccato sui tre pallini in alto, come si può notare nel video sottostante.

Nel caso in cui vogliate scoprire maggiori informazioni su un risultato, il pannello About This Result mostrerà le seguenti novità:

più informazioni circa la fonte della notizia : oltre alle informazioni provenienti da Wikipedia, gli utenti potranno leggere la descrizione del sito scritta dalla fonte stessa, ove disponibile;

: oltre alle informazioni provenienti da Wikipedia, gli utenti potranno leggere la descrizione del sito scritta dalla fonte stessa, ove disponibile; cosa pensano gli altri siti : spesso per valutare la qualità di una fonte è utile scoprire cosa ne pensano anche gli altri siti;

: spesso per valutare la qualità di una fonte è utile scoprire cosa ne pensano anche gli altri siti; ulteriori informazioni sull’argomento: all’interno del pannello “About the topic” sarà possibile scoprire cosa scrivono altre fonti dello stesso risultato.

“Le persone non vengono su Google solo alla ricerca di fatti rapidi. Spesso vogliono davvero esplorare le informazioni che sono là fuori e scoprire da dove provengono, specialmente in situazioni in cui c’è una fonte con cui potrebbero non avere familiarità“, si legge nella nota pubblicata da Google.

Previous Next Fullscreen

La funzionalità presentata da Big G in queste ore sarà disponibile per le query in inglese negli USA; l’azienda si impegna a portare la funzionalità nel resto del mondo a partire dai prossimi mesi.

Lo shopping direttamente su Google

Ogni giorno miliardi di persone utilizzano Google come ispirazione per scoprire nuovi oggetti da acquistare, nuovi brand e quant’altro. Il colosso di Mountain View annuncia alcune novità pensate espressamente per rendere lo shopping più semplice e coinvolgente. Sfruttando la potenza di Google Lens, a partire da iOS, gli utenti potranno tappare sul nuovo tasto integrato all’interno dell’App Google per individuare rapidamente i negozi che vendono un accessorio, una lampada o qualsiasi altro oggetto presente in una foto o in una immagine.

Inoltre, a partire da oggi, gli utenti alla ricerca di un nuovo paia di scarpe, vestiti e accessori, avranno la possibilità di scorrere lungo risultati ancora più pertinenti. Ad esempio, cercando “giacche corte”, gli utenti potranno personalizzare la ricerca per mostrare i risultati di uno specifico brand. Con il filtro “in stock”, invece, sarà possibile scoprire se i negozi nelle vicinanze disporranno di uno specifico capo di abbigliamento in negozio.

La funzionalità è disponibile da oggi per le ricerche in inglese nei seguenti Paesi: USA, UK, Australia, Austria, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Nuovo design per la ricerca sul web

L’arrivo della tecnologia MUM – Multitask Unified Model – migliorerà la qualità dei risultati di ricerca mostrati anche con l’arrivo di un nuovo design. L’aspetto più visibile di questa novità è l’arrivo di una maggiore quantità di immagini mostrate come risultati di ricerca, e non solo nella porzione superiore della UI come accade già oggi.

We’re making it easier than ever to explore new topics with a redesigned Google Search page, whether you’re curious about macaroni penguins 🐧 or the art of acrylic painting 🎨 #SearchOn pic.twitter.com/rkR0ku7ZFV — Google (@Google) September 29, 2021

Google, inoltre, sfruttando la tecnologia MUM, è in grado di offrire risultati ancora più utili con l’arrivo della sezione “Things to know” dove, in base alla ricerca effettuata, sarà possibile scoprire maggiori informazioni su un dato argomento come ad esempio utilizzare la pittura acrilica e non solo.

Infine, guardando un video presente all’interno dei risultati di ricerca, la tecnologia MUM di Google processerà l’intera clip per scoprire di cosa si tratta, cosa si dice e qual è l’argomento principale; in questo modo Google saprà consigliare argomenti correlati per scoprire di più su quanto discusso nel video.