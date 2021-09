Quando Google lanciò il servizio di gioco in streaming Stadia, per molto tempo l’unico controller utilizzabile era quello ufficiale. Successivamente è arrivato il supporto per i controller di terze parti (Xbox, PlayStation o Nintendo Switch) e la possibilità di utilizzare i controlli touch durante la riproduzione sullo smartphone.

La nuova funzionalità Phone Link consente di utilizzare il display dello smartphone come controller touch per giocare ai giochi Stadia su qualsiasi TV, che si tratti di Chromecast Ultra, Android TV o Google Chromecast con Google TV.

Google Stadia aggiunge la funzionalità Phone Link

Phone Link permette inoltre di utilizzare il proprio smartphone come ponte per collegare controller non supportati alla TV o quelli meno recenti quando si gioca su un computer.

Per collegare un controller allo smartphone basta toccare l’icona “controller” nell’app Google Stadia e poi selezionare la voce “gamepad touch dello smartphone” per avviare un menu che conferma che si sta utilizzando il dispositivo mobile come controller.

A questo punto Stadia invierà un codice di accoppiamento da inserire nello smartphone per connetterlo sulla stessa rete Wi-Fi, dopodiché i controlli sullo schermo verranno sostituiti da una schermata che avvisa dell’avvio della riproduzione in TV.

Uno dei vantaggi offerti da Phone link riguarda i party con più giocatori, visto che chiunque può sfruttare il proprio smartphone come controller, tuttavia è anche possibile utilizzare qualsiasi controller cablato purché si disponga di un adattatore da USB-C a USB-A.

La funzionalità Phone Link sta iniziando a essere distribuita agli utenti di Google Stadia a partire da oggi.

