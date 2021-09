Dopo le prime immagini renderizzate emerse una decina di giorni fa, ora sono trapelate anche le specifiche chiave del successore di Samsung Galaxy Tab A7. Il dispositivo dovrebbe posizionarsi nella fascia media e offrire un display TFT, un processore Unisoc e fino a 128 GB di spazio di archiviazione.

Specifiche attese per Samsung Galaxy Tab A8 2021

Secondo quanto rivelato dall’informatore Steve Hemmerstoffer, Samsung Galaxy Tab A8 2021 sfoggerà un display TFT WUXGA (1920×1200) da 10,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il tablet sarà trainato dal processore Unisoc T618 e sarà disponibile nelle seguenti varianti: 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione, 4 GB di RAM con 64 GB di storage e 4 GB di RAM con 128 GB di archiviazione, tuttavia la disponibilità delle varianti dipenderà dai mercati di destinazione.

Il prossimo tablet di Samsung sarebbe dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e di un sensore da 5 MP per selfie e chat video, inoltre sarebbe alimentato da una batteria da 7.040 mAh che potrebbe supportare la ricarica rapida. Il tablet arriverebbe nelle opzioni di colore Gold, Silver e Grey.

Samsung Galaxy Tab A8 2021 è caratterizzato da cornici piuttosto spesse e quattro altoparlanti che dovrebbero offrire il supporto Dolby Atmos, inoltre ci sarebbe anche una versione LTE in lavorazione.

Secondo le ultime indiscrezioni il lancio del tablet è previsto per il 21 ottobre a un prezzo di 18.999 rupie (circa 220 euro) per il modello da 4 GB di RAM con 64 Gb di spazio per l’archiviazione.

In copertina: Samsung Galaxy tab S7 Plus

