Qualche ora fa Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro sono stati presentati dal colosso cinese. Il modello Nova 9 Pro rappresenta il primo smartphone ad offrire il supporto alla ricarica rapida da 100 W – il modello Nova 9 si ferma invece a 66 W.

La batteria si ricarica in appena 20 minuti

Secondo alcune informazioni pubblicate in rete, il caricabatterie da 100 W di Huawei è in grado di ricaricare al 100% la batteria da 4000 mAh dello smartphone in appena 20 minuti. In comparazione alla tecnologia di ricarica rapida offerta con il modello Huawei Nova 8 Pro, talaltro munito di una batteria della stessa capienza di Huawei Nova 9 Pro, la soluzione presentata quest’anno è più veloce del 75% rispetto a quella da 66 W di Nova 8 Pro.

Un output di questa portata necessita evidentemente di un sistema con vari sensori di controllo sviluppati per controllare che la fase di ricarica non stia surriscaldando la batteria, soprattutto mentre si gioca al telefono, si registrano video ad alta risoluzione e via discorrendo. Per tale motivo, Huawei Nova 9 Pro dispone di un sistema di dissipazione del calore non solo il 6% più performante in quanto alla capacità di disperdere meglio il calore, ma può anche contare su numerosi sensori in grado di rilevare immediatamente aree di surriscaldamento e raffreddarle.

