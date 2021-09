Xiaomi Mi 11 Pro 5G, smartphone di fascia alta presentato dalla compagnia qualche mese addietro, è passato sotto la lente d’ingrandimento dei ragazzi di DxOMark.

Ottime prestazioni con qualche neo

Il risultato della prova sul campo dello smartphone di Xiaomi dal punto di vista fotografico è in linea con quello che ci si può aspettare da uno smartphone di fascia alta, ed infatti DxOMark ha promosso lo smartphone del colosso cinese con un punteggio complessivo di 128.

La fotocamera di Xiaomi Mi 11 Pro 5G è in grado di restituire scatti ricchi di dettagli sia al chiuso che all’aperto, dove in quest’ultima modalità eccelle anche dal punto di vista dei video. Il bilanciamento del rumore è ben gestito nella maggior parte degli scatti, compresa l’esposizione con un’ampia gamma cromatica nelle foto e nei video.

Sono presenti piccole imprecisioni per quanto riguarda l’instabilità dell’autofocus durante la registrazione dei video e anche del bilanciamento del bianco e dell’esposizione nelle foto. Ci sono problemi di rumore relativi ai soggetti in movimento per i video girati in condizioni di poca luminosità, ma il tutto è compensato da una buona stabilizzazione dei video.

Tutto sommato Xiaomi Mi 11 Pro 5G si presenta come uno smartphone in grado di offrire un’esperienza utente di alto livello nelle foto e nei video, anche in condizioni di scarsa luminosità, pagando forse un po’ troppo in termini di qualità per i video registrati al buio.

In copertina Xiaomi 11T Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi