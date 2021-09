Dopo quasi un anno dal rilascio dell’app VLC 3.3 per Android, gli sviluppatori stanno distribuendo l’aggiornamento alla versione 3.4 del popolare lettore multimediale.

Questo update introduce diverse novità, tra le quali un lettore audio migliorato e la funzionalità segnalibri.

Ecco le novità di VLC 3.4 per Android

La versione 3.4 di VLC per Android introduce una nuova funzionalità che consente di aggiungere segnalibri ai propri file multimediali e iniziare rapidamente la riproduzione da dove era stata interrotta. Si tratta di una comoda opzione soprattutto per gli utenti che utilizzano VLC per ascoltare podcast o audiolibri.

VLC 3.4 ora permette di utilizzare il lettore multimediale per lo streaming senza la necessità di concedere l’autorizzazione al file, inoltre l’interfaccia per il lettore audio ora sfoggia un design più moderno orientato al contenuto.

La nuova versione dell’app VLC per Android migliora anche la presentazione del lettore con nuovi suggerimenti che rispecchiano la nuova interfaccia e che vengono mostrati la prima volta che si utilizzano i lettori audio e video.

Su Android Auto si possono notare anche alcuni aggiornamenti che semplificano notevolmente la navigazione e la riproduzione dell’audio dalla libreria.

VLC 3.4 per Android include altre migliorie come la possibilità di cercare un contenuto, riprodurre stream o playlist e visualizzare più informazioni sui media, ottimizzazioni all’impaginazione, alla sincronizzazione delle copertine e alle prestazioni, oltre alle consuete correzioni di bug.

Come aggiornare VLC per Android

È possibile aggiornare VLC per Android all’ultima versione tramite il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando il relativo APK disponibile su APK Mirror.