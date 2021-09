In un’ottica di piena e completa integrazione tra i suoi servizi, Google è pronta a rilasciare ufficialmente – vedasi il tweet a fine articolo – un’interessante funzione che, senza alcuno dubbio, renderà più accessibili i contenuti ospitati su YouTube: la traduzione istantanea per i commenti ai video.

In cosa consiste questa funzione? Niente di più semplice: così sfruttando la potenza di Google Traduttore, su YouTube i commenti redatti in una lingua differente da quella di sistema potranno essere tradotti nella vostra lingua madre così da comprendere meglio il contenuto del commento di interesse. La traduzione del commento, tuttavia, non sarà automatico, basterà un click sul pulsante “Traduci” posto sotto al commento (nel caso poi si desideri ritornare al commento principale basterà cliccare sul pulsante “Vedi originale”).

Pertanto, dopo una prima fase sperimentale durata circa un mese e limitata a clienti di YouTube Premium, la funzione di traduzione istantanea per i commenti ai video è adesso disponibile per tutti o, quantomeno, lo sarà entro i prossimi giorni. Sarà una funzione che utilizzerete o credete sia poco utile?

Now on mobile: A 'Translate' button for YouTube comments in over 100 languages 💬🌎

Unlock conversations with communities around the world in just one click!

Try it out in español, português, Deutsch, Français, Pусский, 日本語, Bahasa & 100+ more

Info→ https://t.co/Fj0AY3GaTs pic.twitter.com/uqWATsvht5

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 13, 2021