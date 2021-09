Senza dubbio in queste ore l’attenzione di appassionati del mondo mobile e degli addetti ai lavori è focalizzata sul lancio di iPhone 13 e iPhone 13 Mini e di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max ma anche Google ha delle importanti novità in arrivo nelle prossime settimane: ci stiamo ovviamente riferendo alla serie Google Pixel 6 e il colosso di Mountain View ci tiene ad accendere i riflettori sui suoi nuovi telefoni.

Google Pixel 6 sta arrivando e Google si prepara

E così forse non c’è da stupirsi più di tanto se proprio ieri, giusto qualche secondo dopo la conclusione del keynote di Apple, l’account GoogleNexus su Twitter abbia pubblicato un nuovo messaggio dedicato proprio alla prossima generazione di smartphone del colosso di Mountain View: “I’d wait for #Pixel6” (“Io aspetterei Pixel 6”).

Ricordiamo che si tratta di un account il cui ultimo tweet risale al 16 ottobre 2017, relativo alla possibilità di acquistare Google Pixel 2 con una permuta del proprio vecchio telefono.

Nei mesi precedenti sempre su questo account è stato annunciato il lancio di Android Oreo (era il 31 agosto 2017) mentre nella parte finale del 2019 è stato reso privato.

Oramai da diverse settimane il colosso di Mountain View ha dato il via alla campagna pubblicitaria volta a supportare il lancio della serie Google Pixel 6 e, rispetto a quanto è avvenuto con le precedenti generazioni, sembra che l’azienda ci tenga ad avere un’attenzione mediatica molto più alta.

Un cambio di strategia che potrebbe suggerire che per la sua nuova generazione di smartphone il team di Google abbia deciso di sfidare in modo più aperto le varie aziende della concorrenza, Apple e Samsung in primis, con il messaggio che anche la serie Googe Pixel 6 ambirà a sedersi al tavolo dei telefoni che contano.

Per la presentazione ufficiale ci sarà probabilmente da attendere fino all’inizio del prossimo mese mentre l’esordio sul mercato dovrebbe avvenire alla fine di ottobre.