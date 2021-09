Il team di Google ha annunciato alcune interessanti novità per la propria piattaforma Workspace e tra di esse vi è anche un’interfaccia ridisegnata per Gmail, che diventa sempre più l’hub centrale per ogni app di comunicazione del colosso di Mountain View.

E così Google ha deciso di introdurre la possibilità di “squillare” un altro utente con Google Meet ma ciò direttamente dall’app mobile di Gmail, che sarà così in grado di effettuare chiamate VoIP.

Gmail sempre più al centro dell’ecosistema di Google

Gmail rappresenta ormai per Google l’equivalente di Outlook per Microsoft: è, in sostanza, un hub centrale per più servizi, come le email, le chat individuali, le chat di gruppo, le videoconferenze e ora anche le chiamate.

Nato come un client per la gestione della posta elettronica, Gmail è via via andato verso un ampliamento delle proprie competenze e ora la parte dedicata alle email è solo una scheda in un gruppo di quattro, accanto a Chat, Spaces (il nome nuovo di Rooms, ossia una soluzione che offre chat di gruppo, l’ideale per un’adozione all’interno di un’azienda) e Meet.

La riprogettazione studiata dal colosso di Mountain View nel corso delle prossime settimane verrà messa a disposizione degli utenti aziendali e successivamente inizierà a essere visualizzata in Gmail anche dagli utenti “normali”.

Tra le altre novità annunciate da Google vi è anche la possibilità su Calendario di rispondere a un invito a una riunione con l’indicazione della propria posizione.

Google lancia nuovi modelli della Series One

Il colosso di Mountain View ha anche annunciato nuovi dispositivi della Series One, prodotti realizzati da altre aziende e destinati a funzionare prevalentemente con il software di Google.

Series One Desk 27 è un device dotato di un display touch pensato per le videoconferenze con Google Meet e che, grazie a una porta USB Type-C, può essere usato come monitor esterno per un notebook. Il suo prezzo è di 1.999 dollari.

Un altro device è quello chiamato Series One Panel 65, una sorta di TV che è in grado di supportare un pennino stilo ed è pensato per le riunioni. Sarà lanciato nel 2022 ad un prezzo non ancora comunicato.