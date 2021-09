Sul sito Unieuro sono disponibili tanti smartphone Android in sconto, tra Back to School e altre iniziative, ma abbiamo selezionato per voi le 10 migliori offerte del momento, che spaziano tra diverse fasce di prezzo. Pronti a scoprirle?

Le 10 migliori offerte Unieuro sugli smartphone Android

Unieuro propone tante offerte tech sul proprio sito e molte di queste riguardano gli smartphone Android. Per non farvi perdere nel catalogo abbiamo selezionato apposta per voi le 10 migliori offerte: queste riguardano modelli di diversi produttori tra i quali ASUS, Samsung, Xiaomi, OPPO e Motorola.

Ecco i 10 smartphone Android in offerta che abbiamo scelto:

Su alcuni prodotti è anche possibile sfruttare un extra sconto del 5%, che sarà applicato direttamente nel carrello in modo automatico. Le proposte che fanno parte dell’iniziativa Back to School sono valide online e nei negozi fino al 9 settembre 2021, mentre le altre potrebbero avere una validità più breve (il sito non specifica).

Per scoprire tutti gli sconti Unieuro del momento potete seguire il link qui di seguito:

Offerte Unieuro online

