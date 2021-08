HONOR ha presentato gli smartphone della serie Magic3 un paio di settimane fa in un evento in Cina, durante il quale la società ha anche menzionato lo smartwatch HONOR Watch GS 3.

Sebbene non abbia rivelato molto sul suo nuovo dispositivo indossabile, oggi l’azienda ci fornisce uno sguardo sulle varianti “Classic Streamer” e “Racing Pioneer”.

Caratteristiche di HONOR Watch GS 3 “Classic Streamer”

HONOR Watch GS 3 “Classic Streamer” sfoggia uno schermo curvo ed è dotato di due pulsanti fisici sul lato destro. La cassa dorata e il cinturino in pelle di colore marrone conferiscono a questo smartphone un aspetto elegante.

HONOR non ha rilasciato alcuna caratteristica nel suo post su Weibo, ma il quadrante del modello Classic Streamer conferma che lo smartwatch offrirà un contapassi automatico, un cardiofrequenzimetro e un contatore delle calorie bruciate.

Caratteristiche di HONOR Watch GS 3 “Racing Pioneer”

Il modello Racing Pioneer ha un aspetto sportivo e viene fornito con un cinturino in silicone o gomma ed è anch’esso dotato di un paio di pulsanti sul lato destro. Il quadrante conferma la presenza di funzionalità come contapassi, controllo della musica, bussola e cronometro, tuttavia dovrebbe offrire anche un cardiofrequenzimetro.

La società non ha ancora rivelato la data di presentazione dello smartwatch HONOR Watch GS 3, ma possiamo aspettarci che lo farà a breve, magari dopo qualche altra anticipazione per far lievitare l’attesa.

