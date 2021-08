Una delle novità più interessanti introdotte da Android 12 e dalla nuova interfaccia Material You è indubbiamente la possibilità di creare temi personalizzati basandosi sull’immagine di sfondo. Dynamic Color, questo il nome della funzione, permette di applicare accenti di colore a numerosi elementi di sistema ricavandoli dallo sfondo selezionato dall’utente.

Temi personalizzati anche per gli sfondi live

La funzione era però limitata ai soli sfondi statici, rendendo impossibile l’applicazione di un tema per gli utenti che invece preferivano utilizzare uno dei tanti sfondi presenti nella collezione creata per i Pixel. Con l’aggiornamento di Pixel Live Wallpaper, l’applicazione che permette di organizzare e gestire gli sfondi animati, le cose cambiano ed è ora possibile godere in pieno di questa novità del Material You.

Per poter testare la novità è dunque necessario aggiornare Pixel Live Wallpapers alla versione 1.6 e avere Android 12 Beta 4.1 (rilasciata pochi giorni fa) sul proprio smartphone Pixel, anche se la funzione potrebbe funzionare anche con la beta 4. Quello che è certo è che la Beta 3 non supporta tale funzione e che dovrete accontentarvi di uno dei quattro colori base per gli accenti.

Nella galleria sottostante potete vedere un’anteprima, con la versione vecchia nelle due immagini a sinistra e quella nuova nelle immagini a destra, che evidenziano come venga riconosciuto il colore corretto.

L’aggiornamento di Pixel Live Wallpaper è in fase di roll out sul Play Store, potete verificarne la presenza utilizzando il badge sottostante. Nel caso non fosse disponibile potete scaricare da qui il file apk da installare manualmente, In questo caso però potreste perdere gli eventuali sfondi già scaricati, una cosa fastidiosa se avete scaricato parecchi file di grandi dimensioni, che dovrete dunque scaricare di nuovo.