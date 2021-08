A partire dal mese di giugno, tutti gli account Google personali possono abilitare la nuova versione di Gmail che supporta Chat e Stanze, con un importante miglioramento per quanto riguarda la produttività.

Ora il processo di chiusura della versione classica di Hangouts per gli utenti di Workspace è quasi completo, in quanto questa settimana Google sta abilitando l’integrazione di Chat e Stanze in Gmail per un numero ancora maggiore di account a pagamento.

L’esperienza unificata in Gmail abbraccia sempre più utenti Workspace

La migrazione pianificata da Google in cinque stadi giunge ora alla “Fase 4” in cui le aziende che utilizzano l’impostazione “Chat e Hangouts classici” verranno spostate sull’opzione “Chat preferita” per impostazione predefinita.

Questa fase è iniziata questa settimana e coinvolgerà la maggior parte delle organizzazioni nel terzo trimestre, tuttavia gli amministratori possono rinviare, ma questo è l’ultimo passaggio prima dell’aggiornamento obbligatorio attualmente programmato per la fine del 2021, quando tutti i clienti verranno migrati.

Per gli utenti finali il cambiamento principale riguarda Gmail. Sul Web apparirà un avviso che inviterà a ricaricare la scheda e successivamente Hangouts sarà sostituito da “Chat” e “Stanze” nella barra laterale.

Agli utenti di Google Workspace su Android e iOS verrà mostrato un avviso “Chat e stanze virtuali sono ora in Gmail” con le opzioni per rinviare o riavviare. In quest’ultimo caso l’app aggiungerà due schede alla barra in basso.

Le app per dispositivi mobili e il sito web di Hangouts continueranno ancora funzionare, ma ormai sono alla frutta.

Google deve ancora annunciare quando la versione classica di Hangouts scomparirà per gli utenti Gmail gratuiti, tuttavia la deprecazione è in corso.

