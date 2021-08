Sono ormai diversi mesi che il team di sviluppo di WhatsApp Beta sta lavorando alla implementazione dei messaggi effimeri, e in queste ore scopriamo che la versione 2.21.17.16 di WhatsApp Beta introduce una importante novità in tal senso.

Novità aggiornamento 2.21.17.16 di WhatsApp Beta

Come si può notare dall’immagine sottostante, l’azienda in forze a Facebook sta valutando l’implementazione di un nuovo limite temporale per quanto riguarda la cancellazione automatica dei messaggi condivisi in una chat. Invece di offrire l’eliminazione dopo 24 ore o una settimana, nelle impostazioni relative ai messaggi effimeri è adesso disponibile anche il selettore per 90 giorni.

La nuova funzione è stata inizialmente individuata nella versione 2.21.9.6, e secondo alcuni potrebbe rappresentare un importante passo indietro per la privacy. Tre mesi sembra essere effettivamente una finestra temporale piuttosto estesa per una funzione nata per la rimozione automatica dei messaggi dopo un breve lasso di tempo.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp alla versione beta 2.21.17.16 è attualmente in sviluppo e non è stata ancora resa disponibile al download. In ogni caso vi ricordiamo che potete registrarvi al canale beta di WhatsApp tramite questo link del Play Store, oppure scaricando di volta in volta l’ultima versione da APK Mirror.

