Nella giornata di ieri, a seguito dell’annuncio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3, il colosso sudcoreano svelava anche la nuova generazione di smartwatch ovvero Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Niente Wear OS 3 per i vecchi wearable

Come abbiamo spiegato e sottolineato all’interno del video sulle nostre prime impressioni utilizzando la nuova linea di wearable Samsung, la famiglia Galaxy Watch 4 unisce sapientemente il look&feel di Tizen OS alla robustezza di Wear OS, dando così vita a Wear OS 3. Purtroppo, però, ci arrivano notizie circa il mancato supporto al nuovo OS da parte delle vecchie generazioni di Galaxy Watch, compreso l’ottimo Samsung Galaxy Watch 3.

Nello specifico, evidentemente per problemi legati anche all’hardware ormai datato presente in essi, Samsung Galaxy Watch, Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Watch 2 e Samsung Galaxy Watch 3 non riceveranno l’aggiornamento a Wear OS 3. Questo non sancisce la fine dei vecchi wearable Samsung, almeno non per i modelli recenti che riceveranno ancora patch di sicurezza e nuove funzionalità, ma purtroppo per godere delle tante novità in arrivo nel prossimo futuro sarà per forza necessario puntare alla nuova famiglia di smartwatch.

Samsung abbandona iOS e Huawei

Continuando a parlare di Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, i nuovi smartwatch di Samsung abbandonano definitivamente il supporto a iOS. Gli utenti muniti di uno smartphone Apple interessati ai wearable dell’azienda sudcoreana, dovranno puntare su un altro prodotto oppure sulla serie Apple Watch. Inoltre non funzionano con i dispositivi di Huawei.