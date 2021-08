Il team di Instagram sta lavorando a una nuova funzione che, dopo l’arrivo delle novità legate agli inserzionisti, è pronto a migliorare la funzione di ricerca all’interno del tab Esplora.

Arrivano i clip audio sul tab Esplora

Alcuni utenti, infatti, hanno iniziato a notare la possibilità di cercare clip audio all’interno del tab Esplora a seguito di una classica ricerca. Com’è possibile osservare nell’immagine qui in basso condivisa su Twitter, la query di ricerca “ocean away” offre l’opportunità di cercare tutti i video Reels in cui è presente quel brano specifico.

L’idea di base di Instagram è ovviamente quella di fornire ai propri utenti una scusa in più per continuare a guardare video Reels sull’applicazione, in questo caso mostrando i contenuti multimediali in cui è disponibile la clip audio ricercata. L’arrivo della funzionalità, secondo alcuni, è la risposta al tab Sound disponibile anche su TikTok, segno che le due compagnie continuano a sfidarsi a vicenda aggiungendo feature esclusive o prese in prestito come, ad esempio, l’arrivo delle Storie sul social network di ByteDance.

Non è chiaro se le clip audio all’interno del tab Esplora siano legate a un aggiornamento lato server, ma in ogni caso vi consigliamo di installare l’ultima versione disponibile dell’applicazione tramite il badge del Play Store sottostante.

