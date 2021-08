Il team di Instagram sta ulteriormente investendo nella sua attività di e-commerce, ossia Instagram Shops, con il lancio di un nuovo prodotto pubblicitario: stiamo parlando di Ads in Instagram Shop, soluzione che attualmente è in fase di test con inserzionisti selezionati negli Stati Uniti in vista di un’espansione anche in altri mercati.

A dire del colosso dei social network, Ads in Instagram Shop include sia immagini singole che l’opzione per un carosello di immagini e gli annunci verranno visualizzati solo sui dispositivi mobile, in quanto la scheda Negozio è una funzionalità disponibile soltanto per questo tipo di device.

Instagram introduce un nuovo strumento per le pubblicità

Come apprendiamo da TechCrunch, il numero di annunci visualizzati da un singolo consumatore dipenderà da come questi utilizza Instagram e da quante persone fanno acquisti nella scheda, il tutto con l’intento principale di bilanciare inserzioni pubblicitarie e contenuti.

In una fase iniziale la funzionalità sarà testata con una serie di inserzionisti statunitensi che avranno il compito di fornire feedback. Tra di essi vi sono Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare Paint, JNJ Gifts, DEUX e Fenty Beauty, ossia brand che comprendono alcune delle categorie più popolari di prodotti che gli utenti di Instagram amano acquistare, tra cui bellezza, decorazioni per la casa, prodotti per animali domestici, viaggi e altro ancora.

Ad oggi il colosso dei social non ha ancora rivelato in modo esatto quando ha in progetto di diffondere maggiormente questo tipo di annunci, essendosi limitato a rendere noto che il piano è quello di espandere il nuovo formato agli inserzionisti di altri mercati non statunitensi nei prossimi mesi.

E così Instagram si allontana ulteriormente dalle sue radici di condivisione di foto con altre nuove aggiunte. Resta da capire se la strada intrapresa negli ultimi tempi dal social network sia apprezzata dai suoi utenti più vecchi e fedeli.