Prosegue senza sosta il lavoro di miglioramento del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.16.10.

Le novità della versione 2.21.16.10 di WhatsApp Beta per Android

Così come apprendiamo da WABetaInfo, con questa nuova versione dell’app gli sviluppatori implementano in WhatsApp per Android le faccine introdotte nei mesi scorsi da Apple con il rilascio di iOS 14.5.

Ovviamente l’app di messaggistica utilizza il proprio layout ma grazie a tale implementazione con la versione 2.21.16.10 beta gli utenti Android possono finalmente inviare e ricevere questi emoji.

Ecco un’anteprima delle nuove faccine aggiunte:

Queste nuove faccine dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti che hanno installato la versione 2.21.16.10 di WhatsApp Beta per Android.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il team di questa popolare applicazione ha annunciato la disponibilità di una nuova funzionalità in virtù della quale gli utenti possono decidere di condividere foto e video che possono essere visualizzati dal mittente soltanto una volta e poi si cancellano automaticamente, ossia una soluzione che consente di risparmiare spazio e, allo stesso tempo, avere un livello ancora più elevato di sicurezza per quanto riguarda la privacy.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.16.10 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).