Seppur sempre a piccoli passi, WhatsApp continua ad infarcire di funzionalità anche la propria applicazione Web in modo da renderla completa il giusto per evitare di farci ripiegare sullo smartphone per elaborare messaggi più complessi. Ebbene quest’oggi WhatsApp Web arriva alla versione 2.2130.7 e introduce una funzionalità per i file multimediali molto attesa: la possibilità di modificarli.

La novità di WhatsApp Web 2.2130.7

La funzione di modifica dei file multimediali è arrivata non molto tempo fa sull’applicazione ufficiale di WhatsApp e finalmente adesso sbarca anche su WhatsApp Web. Il funzionamento è praticamente il medesimo: una volta caricato l’allegato di tipo immagine comparirà un’anteprima e un editor di foto con degli strumenti a disposizione. È possibile aggiungere delle emoji, aggiungere del testo o semplicemente disegnare a “mano libera” sulla foto cambiando dimensione del pennello e colore. Si possono anche aggiungere degli stickers oppure ritagliare l’immagine così da escludere eventuali informazioni sensibili prima dell’invio.

Per verificare di avere l’ultima versione di WhatsApp Web dovete cliccare i tre puntini del menu, sulla destra del vostro avatar, quindi Impostazioni e infine Aiuto: sotto al logo di WhatsApp in movimento comparirà il numero di versione. Nel caso in cui non fosse 2.2130.7 potete provare ad aggiornare la pagina ma se nulla cambia non vi resterà che aspettare che l’aggiornamento arrivi disponibile anche per voi.



