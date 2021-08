Quest’oggi, 9 agosto, TIM svela una nuova iniziativa volta a spingere gli utenti WINDTRE a passare all’operatore telefonico per sfruttare una nuova offerta ricca di giga.

50 GB di traffico 4G in portabilità

TIM Power Pro, il nome dell’offerta in portabilità per gli ex clienti WINDTRE, è attivabile unicamente presso i negozi TIM aderenti e fino ad esaurimento dei codici per l’attivazione. L’offerta di TIM prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 50 GB di traffico dati su rete 4G a 8,99 euro.

TIM Power Pro, inoltre, include i seguenti servizi senza prezzi aggiuntivi:

il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM;

il profilo trariffario TIM Base19.

Durante la fase di portabilità dell’utenza WINDTRE in TIM, ogni utente può richiedere al rivenditore se attivare o meno il servizio TIM Sempre Connesso e TIM Safe Web Plus Mobile a 1,99 euro al mese. Se siete interessati all’offerta e volete portare il vostro numero WINDTRE in TIM, vi ricordiamo che TIM Power Pro può essere attivata esclusivamente nei negozi aderenti all’iniziativa.

A questo link trovate il servizio per scoprire il negozio TIM più vicino alla vostra posizione così da valutare all’attivazione della nuova offerta.

