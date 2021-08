La famiglia Redmi si appresta ad accogliere il nuovo modello Redmi 10 e, alla luce delle ultime informazioni trapelate – specifiche tecniche e prime immagini del prodotto –, si prospetta uno smartphone economico decisamente interessante.

Redmi 10: immagini e specifiche tecniche (leak)

Questo nuovo e corposo leak è comprensivo delle prime immagini ufficiali e delle caratteristiche tecniche di Redmi 10, accidentalmente rivelate dal rivenditore di Singapore Courts.

Le pagine su cui tutte queste informazioni sono apparse, verosimilmente per errore, risultano irraggiungibili in questo momento, tuttavia altri siti web sono stati sufficientemente lesti da raccoglierle.

Redmi 10 sarà dotato di ben quattro fotocamere posteriori, con quella principale che disporrà di un sensore da 50 MP. Per il comparto fotografico, verrà ripreso il design introdotto a suo tempo da Xiaomi Mi 10 Ultra e già rivisto, ad esempio, su Redmi Note 10 Pro, con un elemento argentato a circondare e mettere in risalto la fotocamera principale. Accanto a questa, ci saranno una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP e due fotocamere da 2 MP, rispettivamente per macro e informazioni di profondità.

Per quanto riguarda il resto del design, le immagini mostrano lo smartphone in tre colorazioni – una bianca, una nera e la terza azzurra con riflessi colorati – e la parte anteriore con il foro in alto in posizione accentrata per la fotocamera anteriore da 8 MP e un mento un po’ più pronunciato rispetto a modelli più costosi.

Passando, invece, alle specifiche tecniche, le prestazioni di Redmi 10 saranno affidate al SoC MediaTek Helio G88 fino a 2.0 GHz. Annunciato meno di un mese fa, questo SoC dispone di una CPU octa-core con due Cortex-A76 e sei Cortex-A55 e di una GPU ARM Mali-G57 MC2; inoltre, supporta memorie ​LPDDR4x (sino a 8GB, 1800 MHz) ed eMMC 5.1 e display fino a 90 Hz.

Ad affiancare il chipset ci saranno, quanto meno a Singapore, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Il SoC verrà sfruttato a dovere con un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Completano il quadro il sensore di impronte digitali spostato in corrispondenza del tasto Power, Android 11 con MIUI 12, l’ingresso jack audio da 3,5 mm e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Per quanto riguarda il prezzo, il rivenditore fissava il listino di Redmi 10 in 249 SGD, circa 156 euro al cambio attuale. Naturalmente, per altri mercati rimaniamo in attesa di informazioni ufficiali circa specifiche, prezzi e disponibilità.

