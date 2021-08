Sono ormai diversi mesi che molti utenti di Android Auto stanno avendo problemi a visualizzare correttamente le icone del meteo a livello della barra superiore della interfaccia. È da metà marzo di quest’anno, infatti, che sul forum ufficiale del colosso di Mountain View vengono aggiunti sempre nuovi commenti di chi, munito di Android Auto, non riesce a visualizzare correttamente le icone del meteo anche dopo averle attivate dall’apposito pannello delle impostazioni.

Google sta lavorando a una soluzione

Fortunatamente, però, qualche giorno fa il team di Google ha risposto al thread sul forum ufficiale assicurando gli utenti che l’azienda era pronta a prendersi carico del bug per risolverlo una volta per tutte: “Grazie per avere riportato il problema. Abbiamo condiviso il problema con il resto del team. Vi aggiorneremo con maggiori informazioni quando saranno disponibili.”

Purtroppo, per quanto il commento rappresenti senza ombra di dubbio una buona notizia, il Community Specialist di Google non ha parlato di tempistiche relative alla correzione del bug sopracitato. È probabile che la correzione al problema verrà successivamente incorporata all’interno di un aggiornamento corposo di Android Auto piuttosto che rilasciato come update singolo, considerando anche che si tratta di un bug di poco conto.

Avete anche voi il bug delle icone meteo su Android Auto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.