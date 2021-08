Contra Returns è la versione modernizzata ispirata alla serie di arcade prodotti da Konami a partire dagli anni 80 e successivamente convertiti per varie piattaforme domestiche.

Sviluppata da TIMI in collaborazione con Konami, la versione per dispositivi mobili mantiene il classico gameplay a scorrimento laterale, la possibilità di giocare in team con un amico, boss, armi e una colonna sonora ispirata alla serie originale.

Contra Returns è una versione rimodernata del classico arcade

La grafica in pixel cede il posto a una risoluzione HD con modelli 3D, inoltre Contra Returns introduce nuovi contenuti come le battaglie PvP in tempo reale, eroi unici, compagne e altre modalità di gioco.

L’offerta videoludica si completa con un arsenale sconfinato e la possibilità di personalizzare l’aspetto dei personaggi con varie skin.

Contra Returns è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali necessari per sbloccare i contenuti extra.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.