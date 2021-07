Dopo settimane di indiscrezioni, finalmente ieri è stata presentata la serie Motorola Edge 20, composta da tre smartphone con i quali il popolare brand della telefonia proverà a ritagliarsi una fetta del mercato di fascia media e alta.

Con Motorola Edge 20 arrivano gli aggiornamenti per merito

In occasione dell’evento di lancio dei nuovi device, il team del produttore ci ha tenuto a sottolineare di avere deciso di apportare alcune modifiche alle politiche di aggiornamento seguite dall’azienda, lasciando intendere che la durata degli update non dovrebbe essere più legata ad uno specifico modello ma sarebbe basata sul “merito”, ossia sulla sua capacità di restare competitivo sul mercato in termini di vendite (“un ciclo di vita più lungo sul mercato”).

In pratica, l’idea del produttore sarebbe quella di garantire per la serie Motorola Edge 20 un anno di aggiornamenti del sistema operativo e due anni di update di sicurezza, salvo poi prolungare il supporto nel caso in cui gli smartphone continuassero a vendere bene o, ad ogni modo, fossero ancora molto usati da chi li ha acquistati.

Ciò che sembra emergere da questa nuova politica è che Motorola consideri l’investimento negli aggiornamenti come uno spreco di denaro e risorse, in quanto la maggior parte dei clienti non se ne preoccupa e preferisce concentrare i propri sforzi su altre aree. Ed effettivamente da un punto di vista commerciale tutto ciò sembrerebbe avere un senso anche se, c’è da aggiungere, il rilascio di un aggiornamento dell’OS potrebbe spingere tanti utenti a tenere il proprio telefono un po’ più a lungo e affezionarsi al brand.

Ad ogni modo, così come apprendiamo da Android Authority, subito dopo la pubblicazione di tale notizia il team di Motorola ha sentito la necessità di fare alcune precisazioni e ha contattato la Webzine per mettere in evidenza che quelle riportate erano informazioni errate, sebbene provenienti da un rappresentante dell’azienda.

Motorola ha spiegato che la serie Motorola Edge 20 potrà contare su almeno due aggiornamenti dell’OS e su almeno due anni di update di sicurezza con cadenza bimestrale. L’azienda ha pure precisato che garantirà agli utenti un supporto continuo, ciò grazie anche alla possibilità di ricorrere agli update delle funzioni chiave attraverso il Google Play Store.

Per l’esordio sul mercato della serie Motorola Edge 20 ci sarà da attendere la fine di agosto.