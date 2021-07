ZTE ha svelato oggi in Cina il suo ZTE Axon 30, uno smartphone che può contare su una caratteristica particolarmente all’avanguardia: il dispositivo è infatti uno dei primi al mondo dotato di una fotocamera sotto al display. Niente pop-up, niente notch e niente foro dunque, ma un vero “tutto schermo”: andiamo a scoprirlo insieme.

ZTE Axon 30 ha la fotocamera sotto al display AMOLED da quasi 7 pollici

Abbiamo già avuto modo di parlarne: la fotocamera sotto al display potrebbe essere la funzionalità più attesa per gli smartphone del 2022, ma ZTE vuole anticipare i tempi e dopo aver proposto ZTE Axon 20 5G nel dicembre 2020, si prepara a lanciare ZTE Axon 30.

Secondo la casa cinese lo smartphone porterà un’esperienza senza precedenti per i suoi utenti. “Lo schermo e la fotografia sono le due direzioni di sviluppo dell’evoluzione futura degli smartphone“, ha dichiarato Ni Fei, Senior Vice President di ZTE Corporation e Presidente della Mobile Device Division. “Oggi, lanciamo la nostra nuova generazione di smartphone con fotocamera under-display ZTE Axon 30. Con prestazioni ulteriormente rafforzate e aggiornamenti completi, lo ZTE Axon 30 fa un salto di qualità e offre ai nostri utenti una rivoluzionaria esperienza visiva full-screen.”

ZTE Axon 30 è dotato di un display AMOLED 20,5:9 da 6,92 pollici che copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3, supporta la profondità di colore a 10 bit e 1,07 miliardi di colori. Mette a disposizione una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una di campionamento del tocco di 360 Hz, oltre a tre certificazioni per la protezione degli occhi che coprono TÜV, SGS e UL: il pannello è in grado di ridurre le radiazioni della luce blu e supporta il DC dimming per ridurre l’affaticamento.

Lo schermo della fotocamera sotto al display è il primo al mondo con una densità di pixel di 400 ppi. Grazie alla disposizione del circuito e al chip di visualizzazione indipendente permette una sincronizzazione intelligente tra la fotocamera anteriore e il display, favorendo una transizione naturale. A bordo troviamo 7 strati di materiali trasparenti e 3 tecnologie di elaborazione speciali, utilizzate per rendere l’area più trasmissiva alla luce.

Il cuore di ZTE Axon 30 è lo Snapdragon 870G con Memory Fusion Technology

Lo smartphone arriva con SoC Qualcomm Snapdragon 870G octa core, con una frequenza massima di 3,2 GHz e Memory Fusion Technology: grazie a quest’ultima può utilizzare parte dello spazio di archiviazione libero per espandere la memoria in esecuzione fino a 5 GB.

Come abbiamo visto, uno degli aspetti sui quali ha puntato di più l’azienda cinese è il comparto fotografico, anche per quanto riguarda i sensori posteriori: a bordo troviamo infatti un sensore principale da 64 MP, uno ultra-grandangolare da 120°, uno macro per gli scatti a 3 cm e uno per la profondità di campo. ZTE ha pensato di integrare la funzione Super Night Mode, che attraverso l’IA mantiene i colori notturni più nitidi.

ZTE Axon 30 supporta inoltre la stabilizzazione dual-video per la fotocamera principale e quella grandangolare, in modo da correggere il jitter delle riprese video in movimento; le funzioni VLOG supportano poi lo zoom Hitchcock, gli effetti di messa a fuoco, la riproduzione veloce, lo slow motion e il riavvolgimento.

E lato connettività? Il dispositivo è dotato di un’antenna 3.1 5G, con sistema “anti-lock” e doppia antenna Wi-Fi, che offre il massimo della capacità di trasmissione indipendentemente dalla presa verticale o orizzontale. ZTE Axon 30 monta una batteria da 4200 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 55 W. A bordo anche un sistema di raffreddamento composto da una grande piastra di VC liquid cooling, gel termico ad alta potenza e materiale composito a base di grafene e rame.

Tutto questo con uno spessore di 7,8 millimetri e un peso di 189 grammi, raggiunto anche grazie all’utilizzo di materiale polimerico con una nano-level texture per la scocca posteriore.

Ancora niente prezzo, purtroppo

Come dichiarato dalla casa cinese, ZTE Axon 30 è “in continua esplorazione e porterà ai consumatori un’esperienza oltre la loro immaginazione“. Il sito ufficiale globale parla dell’arrivo durante il mese di settembre, e le indicazioni riguardanti i prezzi di vendita saranno svelate in futuro. Voi che cifra vi aspettereste per uno smartphone di questo tipo? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.