HMD Global annuncia l’arrivo di due nuovi smartphone Android, Nokia XR20 e Nokia C30. Il primo è un dispositivo pensato per resistere alle condizioni più estreme, mentre il secondo punta molto sull’autonomia grazie a una gigantesca batteria. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

Nokia XR20 è ufficiale e resiste anche a Roberto Carlos

“Vogliamo venire incontro alle esigenze dei consumatori per quel che riguarda solidità e durata”, afferma Florian Seiche, CEO di HMD Global. “Un nostro studio sui trend globali ha svelato come il 73% dei consumatori vuole tenere il proprio telefono più a lungo e lo farebbe se i dispositivi fossero costantemente aggiornati nel tempo. In HMD, stiamo offrendo la possibilità di evitare la sostituzione precoce del dispositivo, incoraggiando un consumo più sostenibile grazie alle nostre promesse di durata.”

Su queste basi viene lanciato Nokia XR20, uno smartphone che il produttore definisce “estremamente resistente“, ma dotato allo stesso tempo di una “eleganza tipica del design nordico, pensato per i consumatori e le aziende“. Il nuovo dispositivo è in grado di resistere a temperature estreme, cadute da quasi due metri, immersioni di un’ora e non solo, anche grazie alla protezione offerta dal vetro Gorilla Glass Victus.

La sua resistenza è stata testata da due testimonial di eccezione: la leggenda del calcio Roberto Carlos e la campionessa mondiale di freestyle Lisa Zimouche lo hanno messo alla prova in diversi modi, dalle immersioni in acqua ghiacciata all’incredibile tiro con le tre dita del potente calciatore brasiliano, che tutti noi ricordiamo per quel Brasile-Francia del 1997.

“Negli ultimi vent’anni mi è stato chiesto molte volte di ricreare il mio calcio di punizione del’97, ma mai in questo modo, quindi ho dovuto accettare la sfida”, ha dichiarato Roberto Carlos. “Sicuramente uno smartphone non potrebbe sopportare la violenza di una pallonata. Non pensavo che il Nokia XR20 avrebbe potuto resistere alla potenza del mio calcio. Sicuramente non sono più un professionista, ma so di avere ancora una bella ‘legnata’, quindi sono rimasto davvero impressionato“.

La resistenza non è però l’unica caratteristica per far durare a lungo uno smartphone: proprio per questo HMD Global promette per il suo Nokia XR20 quattro anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e tre anni di update del sistema operativo, oltre a 36 mesi di garanzia. Inoltre è prevista la sostituzione gratuita dello schermo entro un anno dall’acquisto in caso di rottura.

Tranquilli, non ci siamo dimenticati le specifiche tecniche di Nokia XR20:

display 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel)

SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G

4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (AF) e ultra-grandangolare da 13 MP (FF), con ottica ZEISS

fotocamera anteriore da 8 MP (FF)

connettività dual SIM (ibrida), 5G SA/NSA, LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax-ready (dual band), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, NFC, USB Type-C, porta per jack audio da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 4630 mAh con ricarica rapida a 18 W o wireless a 15 W

Android 11

dimensioni di 171,64 x 81,5 x 10,64 mm, peso di 248 g

Arriva anche Nokia C30 con la sua batteria da 6000 mAh

HMD Global presenta oggi anche Nokia C30, uno smartphone dotato della batteria e dello schermo più grandi mai visti su un dispositivo del marchio. A bordo abbiamo infatti un display HD+ da 6,82 pollici e una batteria da 6000 mAh, pensati per chi non ha paura delle dimensioni ingombranti e desidera un prodotto che non lasci a piedi durante la giornata.

Ecco le specifiche tecniche di Nokia C30:

display da 6,82 pollici HD+ con luminosità di 400 nit

CPU octa core (4 Cortex-A55 da 1,6 GHz + 4 Cortex-A55 da 1,2 GHz)

2 o 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 256 GB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP (AF) e secondario per la profondità da 2 MP (FF)

fotocamera anteriore da 5 MP (FF)

connettività dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, micro-USB 2.0 e porta per jack da 3,5 mm

sensore d’impronte posteriore

batteria da 6000 mAh

Android 11 (Go edition)

dimensioni di 177,7 x 79,1 x 9,9 mm, peso di 237 g

Prezzi e uscita di Nokia XR20 e Nokia C30

Nokia XR20 è già disponibile in preordine su Amazon nella versione da 4-64 GB e nelle colorazioni Granite Gray e Ultra Blue: il prezzo è di 499,99 euro, con vendita prevista dall’11 agosto anche sul sito ufficiale Nokia.com.

Per ora non sono stati forniti dettagli sul prezzo e sulla disponibilità di Nokia C30. Vi terremo informati nelle prossime settimane e vi aggiorneremo non appena HMD Global rilascerà qualche dettaglio.