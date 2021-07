Nonostante le difficoltà che sta attraversando Huawei non frena lo sviluppo del proprio ecosistema, nato a causa del ban imposto dagli Stati Uniti e dal conseguente abbandono forzato dei servizi Google. Il colosso cinese ha annunciato oggi la disponibilità di HMS Core 6.0, uno strumento dedicato agli sviluppatori che vogliono realizzare applicazioni dotate di funzionalità avanzate e nuovi servizi software.

Quattro importanti novità

Insieme a HMS Core 6.0 arrivano quattro importanti novità, insieme ad altri aggiornamenti minori ma comunque interessanti. Per le applicazioni multimediali ecco AV Pipeline Kit, che offre pipeline preimpostate per elevate risoluzioni video, rilevamento di eventi sonori e molto alto, al fine di ridurre i consumi energetici.

3D Modeling Kit invece utilizza l’intelligenza artificiale per consentire la generazione di modelli 3D anche dallo smartphone, a patto che risulti installata una fotocamera, così da permette di offrire all’utente finale una interazione immersiva. Il servizio è disponibile per tutti gli smartphone con Android 4.4 KitKat e successivi.

Computer Graphics Kit porta al debutto volumetric fog, una funzione che permette di ottenere effetti di luci e ombre dinamici sui dispositivi mobili, fornendo maggiore realismo alle scene di gioco negli interni. Per poter utilizzare questa funzione è necessario uno smartphone con Android 8.0 Oreo o successivi.

Novità anche per Network Kit che aggiorna, grazie all’intelligenza artificiale, la funzione di previsione dell’ambiente di rete, per ottimizzare i parametri di rete in base alle regole di accesso del servizio e ai requisiti differenziati. In questo modo, sostiene Huawei, è possibile ridurre del 20% la latenza di rete delle app.

Con HMS Core 6.0 arrivano inoltre servizi come Membership Kit, Video Editor Kit e Audio Editor Kit, che aprono nuove frontiere agli sviluppatori. per scoprire nel dettaglio tutte le novità introdotte dalla nuova versione dei servizi Huawei vi rimandiamo alla pagina dedicata agli sviluppatori, ricca di informazioni e risorse da utilizzare per migliorare le proprie app o progettarne di nuove.