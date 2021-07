Baba Is You è un pluripremiato rompicapo vincitore del Nordic Game Jam 2017 in cui è possibile cambiare le regole del gioco per raggiungere l’obiettivo. In ogni livello le regole stesse si presentano come blocchi con i quali è possibile interagire.

Manipolandoli con astuzia è possibile influenzare il funzionamento del livello e causare interazioni sorprendenti e inaspettate.

Ad esempio, è possibile trasformarsi in una roccia, trasformare macchie di erba in pericolosi ostacoli e persino cambiare l’obiettivo che bisogna raggiungere per arrivare a qualcosa di completamente diverso.

Il pluripremiato puzzle game Baba Is You approda su Android

Baba Is You richiede di ragionare fuori dagli schemi e la maggior parte delle volte sarà necessario cambiare la propria logica di pensiero per raggiungere l’obiettivo nei vari livelli.

I controlli di gioco si basano su semplici tocchi e swipe per muovere la creatura e per interagire con gli elementi del livello.

Baba Is You è disponibile per Android al prezzo di € 7,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google.