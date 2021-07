Iniziamo la settimana con tante nuove informazioni su due interessanti dispositivi che dovrebbero vedere la luce a breve: Realme Pad e Realme Band 2.

Che Realme stia lavorando al suo tablet non è certo una novità. A darne un piccolo assaggio, infatti, è stata la stessa azienda in occasione del lancio dello smartphone Realme GT avvenuto il mese scorso. In queste ultime ore, invece, sono apparse in Rete alcune immagini render di Realme Pad accompagnate da alcune delle caratteristiche chiave del dispositivo. I render sono stati realizzati da Steve Hammerstoffer di @OnLeaks con la collaborazione di @91Mobiles.

Immagini e caratteristiche di Realme Pad

Stando a quanto riportato dalla fonte, Realme Pad sfoggerà un grande display da 10,4 pollici e tutto sommato un design che ricorda molto quello dell’iPad Air di quarta generazione, con gli angoli arrotondati, una singola fotocamera posteriore leggermente sporgente e lati piatti. Il display è circondato da cornici spesse e ben visibili, così come la fotocamera frontale posta al centro.

Il bordo superiore del tablet ospita il tasto di accensione e due altoparlanti, mentre quello inferiore presenta la porta USB Type-C e altri due altoparlanti. Il bilanciere del volume è posizionato al lato della fotocamera, insieme a quello che sembra essere uno slot per microSD.

Se osservate bene le immagini che troverete più in basso noterete anche un foro vicino l’angolo inferiore destro di Realme Pad: questo ospiterà lo stilo di cui il tablet sarà dotato. Altre caratteristiche di Realme Pad sembrano includere una batteria da 7.100 mAh, 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna, mentre le colorazioni disponibili dovrebbero includere, tra le altre, anche il grigio e il nero.

Il lancio di Realme Pad è atteso per il mese di ottobre.

Immagini e caratteristiche di Realme Band 2

Abbiamo dei render anche di Realme Band 2, questa volta realizzati da @Digit con la collaborazione di @OnLeaks.

Rispetto alla generazione precedente, questo nuovo smartwatch sembra acquisire un aspetto molto più premium e abbandonare il segmento del “Band”, adottando piuttosto un modello ibrido come quello lanciato da Huawei, ovvero il HUAWEI Watch Fit.

Secondo Steve Hammerstoffer il nuovo smartwatch di casa Realme sarà dotato di un display da 1,4 pollici e implementerà un pulsante touch nella parte inferiore dello schermo. Ciò sembra suggerire che sarà possibile interagire con il dispositivo attraverso i gesti e non con dei pulsanti fisici.

Sul retro Realme Band 2 sembra presentare il solito gruppo di sensori ottici che dovrebbero consentire funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca continuo. Non è ancora chiaro, però, se il dispositivo supporterà anche funzionalità più avanzate come il monitoraggio del livello di ossigeno del sangue e della pressione sanguigna.

Non è ancora stata comunicata la data di lancio di Realme Band 2 ma non dovremmo attendere ancora a lungo.