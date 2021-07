OnePlus esce finalmente allo scoperto e svela la data di presentazione ufficiale di OnePlus Nord 2 5G. Lo smartphone, successore del OnePlus Nord 5G lanciato la scorsa estate, sarà rivelato tra due settimane esatte, il 22 luglio 2021, e alcuni utenti fortunati potranno vincerne uno.

OnePlus Nord 2 5G sarà presentato il 22 luglio 2021

La presentazione ufficiale di OnePlus Nord 2 5G è stata fissata per il 22 luglio 2021 alle ore 16:00 italiane. Lo smartphone di fascia media, particolarmente atteso dagli appassionati e dai fan del brand cinese, dovrebbe mettere a disposizione SoC Mediatek Dimensity 1200-AI, un display AMOLED Full-HD+ da quasi 6,5 pollici e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Questo perlomeno è quanto sappiamo finora.

OnePlus non si limita a rivelare la data di presentazione dello smartphone, ma lancia anche un concorso che consente a 15 fortunati di portarsi a casa un OnePlus Nord 2 5G ancora prima del lancio. Per partecipare all’estrazione è sufficiente recarsi alla pagina dedicata e cliccare su “Inviami una notifica“: il concorso è aperto fino alle 13:00 del 22 luglio 2021 ed è di tipo “instant win” con un solo tentativo per utente; una seconda chance viene data a chi condivide la pagina su Twitter o Facebook.

Oltre ai 15 OnePlus Nord 2 5G ci sono in palio buoni sconto del 50% per l’acquisto di OnePlus Buds Z, del 30% per l’acquisto di accessori OnePlus e buoni per la spedizione gratuita. Se volete partecipare al concorso potete recarvi a questa pagina. Cosa vi aspettate dal nuovo smartphone della casa cinese?

