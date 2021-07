Giusto ieri vi avevamo parlato di questa interessante funzione disponibile per alcuni su Google Chrome, ed in queste ore la compagnia ha iniziato ad espanderla ad un numero sempre maggiore di utenti.

Risultati di ricerca correlati nella UI

Infatti, installando la versione 91.0.4472.120 di Google Chrome e attivando uno specifico flag, è possibile attivare una UI con i risultati di ricerca correlati direttamente sotto il box dell’URL del browser web, come mostrato dall’immagine sottostante.

La funzionalità, come dicevamo, è attualmente attivabile solo tramite la funzione “Continuous Search Navigation” disponibile dal pannello dei flag raggiungibile inserendo chrome://flags nella barra degli indirizzi di Google Chrome. Una volta attivata, a seguito del riavvio del browser di Google, ogni ricerca effettuata comporterà l’attivazione di una ulteriore barra con risultati di ricerca correlati, in modo tale da continuare la navigazione leggendo ulteriori notizie senza dover tornare indietro nella pagina di ricerca iniziale.

In un video pubblicato dal team di 9to5google è visibile una versione della UI più rifinita con tanto del logo di Google e il tasto “X” per disattivare la barra di ricerca; è probabile che questa particolare UI sia ancora in fase di test e disponibile per una ristretta percentuale di utenti, considerando che né noi né il team di XDA siamo riusciti ad attivarla.

La nuova barra di ricerca dei risultati correlati di Google Chrome è legata alla versione 91.0.4472.120, come abbiamo sottolineato qualche riga più su. Potete reperire l’ultima versione di Google Chrome tramite il badge del Play Store sottostante oppure installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

Download Google Chrome