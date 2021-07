PosteMobile, operatore virtuale (Full MVNO di PostePay) apprezzato dal pubblico per i costi contenuti delle sue offerte, torna alla carica – e sicuramente sarà un valido “avversario” per ho.Mobile – con l’offerta Creami WOW 60GB, proposta 6,99 euro al mese e attiva fin da subito su rete Vodafone.

PosteMobile Creami WOW 60GB: ecco cosa offre e i relativi costi

Sottoscrivibile, salvo proroghe, fino a domenica 11 luglio, PosteMobile Creami WOW 60GB include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (di rete fissa e mobile) e 60 GB di traffico internet fino a 300 Mbps in 4G+ su rete Vodafone, il tutto ad un costo di 6,99 euro al mese. Inclusi in questa offerta ci sono i servizi di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo (401212), l’hotspot e – promette l’operatore – il prezzo resterà bloccato per tutta la durata contrattuale.

Vale la pena sottolineare che PosteMobile Creami WOW 60GB è però disponibile per chiunque attivi una nuova SIM nel periodo indicato, con o senza portabilità del numero. É altresì necessario sostenere un costo di attivazione pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso nella SIM. Interessante, non credete?

