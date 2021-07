Da diverse ore sempre più utenti si stanno lamentando di un problema piuttosto importante mentre utilizzano i profili privati o le pagine private di Facebook. Di punto in bianco, senza nessuna apparente spiegazione, molti utenti stanno notando un blocco della condivisione di contenuti sul loro account.

Poco si sa sul perché di queste limitazioni

Le restrizioni applicate da Facebook, come viene più volte rimarcato anche in rete, sembra colpire anche i profili di utenti privati che cercano di commentare un post con una GIF o con una immagine. A tal proposito, comincia a circolare piuttosto prepotentemente la voce che Facebook stia iniziando a limitare i profili aventi un alto numero di condivisioni. Un probabile – ma non appurato – cambio dell’algoritmo di Facebook potrebbe avere fatto scattare misure restrittive per le pagine e i profili privati che hanno un alto numero di pubblicazioni.

La pagina di supporto ufficiale circa i limiti d’uso di determinate funzioni recita che “Le limitazioni si basano su elementi diversi, come la velocità e la quantità, ma non possiamo fornire ulteriori informazioni sui limiti in vigore.” Se avete riscontrato anche voi questo grave problema e non riuscite più a condividere nuovi contenuti dalle pagine e profili privati, potete provare a seguire le indicazioni fornite da Facebook.

Resta chiaro che la mancanza di una migliore comunicazione da parte del colosso statunitense non migliora la situazione, soprattutto per i tanti utenti che sono stati colpiti dalla limitazione senza avere mai condiviso materiale non conforme agli standard.

Avete notato anche voi questo problema con Facebook? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!