Iliad continua ad ampliare la propria presenza nel Paese con l’apertura di nuovi store fisici e in data odierna ha inaugurato il suo ventesimo negozio in Italia, aperto all’interno del Parco Commerciale Casamassima, nella Città Metropolitana di Bari.

La decisione di Iliad di aprire il suo nuovo store a Bari era già nota da un paio di mesi, da quando l’operatore telefonico aveva dato il via alla ricerca del personale da destinare ad esso.

Ventesimo Store per Iliad Italia

Il Parco Commerciale Casamassima ha specificato che per l’occasione verranno distribuiti dei gadget Iliad dedicati alla stagione estiva (come palloni da spiaggia, racchettoni e portacellulare impermeabili).

Lo store di Iliad è sito nel Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2, Casamassima (BA) e diventa così il secondo negozio dell’operatore aperto in Puglia (anche l’altro si trova nella Città Metropolitana di Bari).

Il nuovo Store di Iliad si aggiunge agli altri 19 già aperti:

5 a Milano (Viale Francesco Restelli 1/A, Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano);

(Viale Francesco Restelli 1/A, Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano); 1 a Venezia (Centro Commerciale Porte di Mestre);

(Centro Commerciale Porte di Mestre); 2 a Torino (Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco e Piazza Castello);

(Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco e Piazza Castello); 1 a Genova (Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun);

(Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun); 4 a Roma (Via Cola di Rienzo 238, Centro Commerciale Roma Est, Galleria Commerciale Porta di Roma e Centro Commerciale Euroma2);

(Via Cola di Rienzo 238, Centro Commerciale Roma Est, Galleria Commerciale Porta di Roma e Centro Commerciale Euroma2); 1 a Napoli (Via Toledo 103/104);

(Via Toledo 103/104); 1 a Catania (Galleria Commerciale Porte di Catania);

(Galleria Commerciale Porte di Catania); 1 a Bari (Piazza Umberto I, n. 4);

(Piazza Umberto I, n. 4); 1 a Bologna (Via Indipendenza, n. 23 C/D);

(Via Indipendenza, n. 23 C/D); 1 a Firenze (Centro Commerciale I Gigli);

(Centro Commerciale I Gigli); 1 a Palermo (Piazza Giuseppe Verdi, n. 60/61).

A questi si aggiungeranno a breve altri due store, uno a Modena e uno in provincia di Cagliari.

Negli Store Iliad gli utenti di questo operatore hanno la possibilità di essere assistiti da addetti specializzati dell’operatore ed è questa la principale differenza rispetto ai Corner.

