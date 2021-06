Prosegue senza sosta l’opera di miglioramento e ampliamento dell’offerta commerciale basata su rete 5G di Fastweb. Dopo il miglioramento della copertura della rete di nuova generazione, crescono anche i modelli di smartphone in grado di sfruttare il 5G di Fastweb a patto ovviamente di trovarsi all’interno di una delle province in cui è presente il segnale.

Ecco gli smartphone Samsung compatibili con la rete 5G di Fastweb

Fastweb ha oggi aggiornato la pagina contenente la lista degli smartphone in grado di sfruttare la rete 5G e finalmente si aggiungono a taluni smartphone OPPO, Huawei e Xiaomi ben 17 dispositivi a marchio Samsung con supporto al 5G. Ecco la lista degli smartphone e tablet Samsung ufficialmente compatibili con la rete di quinta generazione di Fastweb:

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G

Certo, il supporto a dispositivi Samsung è un concreto passo in avanti verso l’ampliamento dell’offerta 5G di Fastweb. Se però se il vostro smartphone 5G non fosse ancora elencato nella lista di cui sopra, non c’è nulla di cui preoccuparsi: la compagnia è impegnata per aggiungere sempre più dispositivi, della cui disponibilità vi terremo puntualmente informati.

