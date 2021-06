WINDTRE aggiorna l’app ufficiale con accesso biometrico e non solo

Nella giornata di ieri, 28 giugno, WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha rilasciato un importante aggiornamento per la propria applicazione ufficiale, sia quella per dispositivi Android che quella per iOS.

App WINDTRE: le novità dell’aggiornamento 8.9.0

Basta aprire il Google Play Store per notare che la versione più recente dell’applicazione (di) WINDTRE per dispositivi Android, la 8.9.0, reca la data del 28 giugno 2021.

Il changelog è tanto sintetico quanto significativo: “In questa versione abbiamo inserito l’accesso biometrico e arricchito la sezione delle Offerte“.

Al netto del rinnovamento della sezione dedicata alle offerte dell’operatore, la novità più interessante è rappresentata dal supporto all’accesso biometrico. Questo vuol dire che gli utenti hanno ora la possibilità di accedere all’app – per tenere d’occhio i consumi del proprio bundle, il credito residuo, effettuare ricariche e quant’altro – sfruttando i sistemi di autenticazione biometrica di cui dispone il proprio device, dunque essenzialmente il sensore di impronte digitali e, in qualche caso, il riconoscimento del volto.

Come installare la versione più recente dell’app WINDTRE

Come detto, la versione più recente dell’applicazione di WINDTRE per dispositivi Android è già disponibile sul Google Play Store e la potete scaricare cliccando sul badge a fine articolo.

Sappiate, in ogni caso, che lo stesso aggiornamento, con le stesse novità, è disponibile anche sull’App Store per dispositivi iOS a questo link e sullo store AppGallery per i device Huawei sprovvisti dei servizi di Google a questo link.