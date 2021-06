Il lancio di Samsung Galaxy S21 Fan Edition avrebbe subito un ritardo e potrebbe vedere la luce solo nell’ultimo trimestre dell’anno. E’ quanto dichiarato dal team di SamMobile, per il quale il ritardo sarebbe scaturito dalla carenza globale di semiconduttori, una crisi che sembra aver colpito anche altri tipi di industrie e aziende.

Lancio posticipato, Samsung Galaxy S21 FE sarà un flop?

Samsung Galaxy S21 Fan Edition (o più semplicemente FE) avrebbe dovuto colmare quel vuoto lasciato dal Samsung Galaxy Note 21 e rappresentare una proposta di punta a un prezzo più accessibile di un flagship. La filosofia è quella: trattandosi di una “Fan Edition”, questo nuovo smartphone a marchio Samsung dovrebbe integrare le funzionalità e le caratteristiche più amate dagli utenti della serie Samsung Galaxy S21, proprio come accaduto con la prima generazione di FE.

Del resto, i rumor sembrano suggerire che Samsung Galaxy S21 FE sarà dotato di un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre sotto la sua scocca girerà un potente Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

A ciò dovrebbe poi aggiungersi una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 12 MP (e altri due sensori da 12 MP) e una selfie-camera da 32 MP.

Come anticipato, purtroppo potremmo non vedere questo smartphone debuttare almeno fino agli ultimi mesi dell’anno. Ancora non si ha una data precisa ma il lancio di Samsung Galaxy S21 FE potrebbe avvenire tra il mese di ottobre e quello di dicembre, ma non in periodo troppo vicino all’aprirsi del nuovo anno. Questo perché i clienti potrebbero già guardare oltre, ovvero al Samsung Galaxy S22, e il lancio di Samsung Galaxy S21 FE potrebbe rivelarsi un flop.