Join è un’applicazione ricca di funzionalità creata dallo sviluppatore della popolare app di automazione Tasker e consente di condividere facilmente notifiche, messaggi, dati degli appunti, posizione, file e molto altro tra i dispositivi. Join 3.0 è ora disponibile e introduce numerose novità con il major update.

Novità in Join 3.0

I cambiamenti più significativi in ​​Join 3.0 riguardano il client web che è stato completamente riprogettato. Ora il nuovo sito web funziona finalmente anche sui browser Firefox e Microsoft Edge, tuttavia supporta anche l’esecuzione su reti locali, anche con l’app mobile e l’estensione Chrome.

Attraverso il client web è possibile navigare tra i file presenti nello smartphone, inviare e ricevere messaggi, acquisire schermate del dispositivo mobile, attivare i profili Tasker e ricevere contenuti inviati come URL e file.

Anche l’app per Android ottiene un paio di novità, incluso un nuovo modo per sincronizzarsi con Tasker e comunicare con i propri dispositivi connessi sulla stessa rete, oltre all’opzione per personalizzare le notifiche remote con l’azione Invia Push di Tasker.

I collegamenti ai client web e desktop sono disponibili qui, mentre l’app per Android è installabile tramite il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sotto al video dimostrativo, oppure scaricando il relativo APK da APK Mirror.