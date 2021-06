L’Amazon Prime Day 2021 si avvicina al termine (23:59:59 di oggi) e con essa anche la nuova super offerta per il neo arrivato smartphone 5G economico: Poco M3 Pro 5G. Lo smartphone in oggetto era già stato scontato di circa 15 euro nella giornata di ieri a cui si aggiunge un ulteriore sconto nonché minimo storico per il prodotto.

Poco M3 Pro 5G: doppia offerta al Prime Day

La promozione è valida ovviamente solo su Amazon e permette di acquistare la versione 4-64 GB a 139 euro (invece di 150 Euro di ieri e 169 Euro dei giorni pre-Prime Day) e quella 6-128 GB a 159 euro (invece di 171 euro di ieri e 199 euro pre-Prime Day), prezzi davvero ottimi, Ricordiamo che si tratta di uno smartphone con schermo FullHD+ da 6,5 pollici con punch hole, MediaTek Dimensity 700, connettività 5G, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt, e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel.

Uno smartphone di buone caratteristiche dunque, soprattutto in relazione al prezzo di vendita che è davvero ottimo, soprattutto se si considera la presenza della connettività 5G, che vi permetterà di utilizzarlo per diversi anni prima di pensare alla sua sostituzione.

A seguire il link per acquistare POCO M3 Pro 5G su Amazon ricordandovi ovviamente che si tratta di offerte Flash che potrebbero terminare preventivamente in caso di esaurimento delle scorte.

