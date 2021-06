Il crescente interesse nei confronti di Android Auto ha spinto varie aziende ad approfondire l’argomento. Lincoln (divisione di Ford) è l’ultimo nome di una lista di case e divisioni automobilistiche che hanno dichiarato di abbracciare le future soluzioni di casa Mountain View, Android Automotive in questo caso.

Lincoln adotterà Android Automotive

Android Automotive, per chi non lo sapesse, è un sistema operativo ancora in fieri, ideato appositamente per automobili e veicoli, personalizzabile direttamente dalle case auto, al momento funzionante su una manciata di unità: Polestar 2, Volvo XC40 elettrica, Hummer EV e prossimamente su altre auto Renault, Volvo e General Motors.

Anche Lincoln, il ramo di lusso di Ford, ha ora annunciato per mezzo di un comunicato stampa che utilizzerà una piattaforma digitale costruita su Android che permetta di offrire agli utenti un sistema personalizzabile, connesso e costantemente aggiornato.

Ecco quanto comunicato dall’azienda: “I prossimi veicoli di Lincoln beneficeranno di un’unica piattaforma digitale basata sul sistema operativo Android, per un’esperienza proprietaria sempre più personalizzata e in costante miglioramento. Il Lincoln Intelligence System consentirà la creazione di esperienze sempre più connesse”.

I colleghi di The Verge riportano che questa nuova piattaforma sarà disponibile nelle automobili di Lincoln già a partire dal 2023, periodo entro il quale anche Ford adotterà una versione nativa di Android Auto sui propri veicoli.

Comunque, per il momento non ci sono informazioni ufficiali sulle tempistiche, ma la strada è ormai tracciata.

