Il team di Google sostiene che ci sono dei problemi tecnici che impediscono a Google Assistant e Amazon Alexa di funzionare fianco a fianco sullo stesso dispositivo ma pare che Sonos abbia un’altra visione di tale argomento.

Wilson White, direttore delle politiche pubbliche del colosso di Mountain View, in occasione di una controversia giudiziaria in corso tra Google e Sonos ha dichiarato che ci sono dei “problemi tecnici” che impediscono a Google Assistant e Amazon Alexa di funzionare contemporaneamente, precisando che il team di sviluppatori sta cercando di tenere in considerazione non soltanto l’interoperabilità tra i due assistenti virtuali ma anche l’esperienza utente, la privacy e la sicurezza.

Sonos ha una soluzione interessante per gli assistenti virtuali

Eddie Lazarus, Chief Legal Officer di Sonos, sostiene a tal proposito che la propria azienda dispone già della tecnologia per fare funzionare entrambi gli assistenti contemporaneamente e, al riguardo, Wilson White ha reso noto che gli piacerebbe avere “l’opportunità di vedere personalmente la demo“.

In pratica, Google vuole che gli utenti decidano quale tra Alexa e Google Assistant debba essere impostato come assistente vocale predefinito mentre la soluzione studiata da Sonos consente l’uso simultaneo di più assistenti vocali, lasciando agli utenti finali la scelta se attivare l’uno o l’altro per gestire determinate attività (e così, per esempio, si potrebbe chiedere il meteo al primo e di aggiungere qualcosa alla propria lista della spesa al secondo).

A dire di Lazarus, l’interoperabilità vocale è un problema “facile” da affrontare, soprattutto se messo a confronto con altre problematiche che Sonos desidera che vengano valutate dalle autorità che regolano il mercato, come ad esempio la vendita di prodotti smart home sotto costo.

Inoltre, sempre secondo Eddie Lazarus, avere Google Assistant e Amazon Alexa in esecuzione contemporaneamente su un solo dispositivo rappresenterebbe un plus non trascurabile per i consumatori. Il colosso di Mountain View si lascerà convincere?

