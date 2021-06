OnePlus festeggia il lancio di OnePlus Nord CE 5G con un paio di offerte riguardanti altri due modelli della gamma. Stiamo parlando di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, proposti sul sito ufficiale con sconti fino a 100 euro.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro in offerta sul sito ufficiale

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono due smartphone Android di fascia alta presentati nell’aprile dello scorso anno, che possono contare ancora su specifiche tecniche perfettamente attuali. A bordo possiamo infatti trovare display AMOLED da 6,58 e 6,78 pollici Full-HD+ o QHD+ con refresh rate di 90 o 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8 o 12 GB di RAM, tripla o quadrupla fotocamera posteriore (sul Pro si aggiunge il teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x) e batteria da 4300 o 4510 mAh.

Lanciato nell’aprile 2020 al prezzo di partenza di 719 euro (8-128 GB), OnePlus 8 può essere acquistato a 499 euro fino al 15 giugno 2021 (con due cover in omaggio) grazie a uno sconto di 100 euro che si aggiunge al prezzo già ribassato col tempo. OnePlus 8 Pro si può invece portare a casa con 50 euro di sconto, al prezzo di partenza di 649 euro (8-128 GB), con OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger in omaggio (sempre fino al 15 giugno). Qui in basso trovate i link per l’acquisto, insieme a quello per preordinare OnePlus Nord CE 5G.

Potrebbe interessarti: recensione OnePlus 8