Il team di sviluppatori di Google Chrome è costantemente impegnato nel lavoro di miglioramento della sicurezza degli utenti durante la navigazione sul Web ma, di tanto in tanto, il browser si trova ugualmente esposto a dei rischi e questo è il caso di una nuova vulnerabilità, scoperta di recente e per la quale è già disponibile una soluzione.

Un nuovo pericolo per la sicurezza degli utenti

Il colosso di Mountain View ha di recente rilasciato Google Chrome 91.0.4472.101 sia per dispositivi desktop che per quelli basati su Android, risolvendo così alcuni problemi di sicurezza, incluso CVE-2021-30544, un exploit zero-day molto usato e sul cui funzionamento il team di Google non intende fornire dettagli fino a quando la maggior parte degli utenti non avrà installato tale update.

Stando a quanto è stato spiegato da alcuni ricercatori di sicurezza, tuttavia, questo exploit sfrutta un problema scovato nel motore V8 Javascript (in particolare, nel modo in cui Google Chrome memorizza nella cache le pagine Web quando si esce dalle stesse), grazie al quale un malintenzionato da remoto potrebbe compromettere un sistema nel momento in cui un utente visita un sito Web dannoso, eseguendo codice malevolo.

Il team di Google ci tiene a sottolineare che questo exploit zero-day viene utilizzato attivamente su Internet e, pertanto, consiglia di aggiornare subito il browser alla versione 91.0.4472.101 per stare al sicuro.

Come aggiornare Google Chrome

L’update dovrebbe essere scaricato automaticamente ma è anche possibile procedere manualmente. Su desktop è sufficiente cliccare sul tasto del menu con i tre punti nell’angolo in alto a destra, selezionare Guida e quindi Informazioni su Google Chrome.

Su Android è invece necessario aprire il Google Play Store, toccare la propria immagine del profilo nella barra di ricerca, selezionare Gestisci app e dispositivi e quindi aggiornare tutto. La versione 91.0.4472.101 può essere scaricata anche da APK Mirror.