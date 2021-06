Con la seconda beta di Android 12 il team di Google ha finalmente fatto esordire il tanto atteso sistema di temi automatici basati sullo sfondo scelto dall’utente e in Rete si stanno moltiplicando gli esempi che mettono in risalto le grandi potenzialità di questa feature, che probabilmente farà molto felici gli utenti che amano personalizzare al massimo il proprio dispositivo.

Uno di essi è quello che ci viene fornito da Ron Amadeo su Twitter e relativo al cambio di colore Monet, capace effettivamente di rivoluzionare l’aspetto dell’interfaccia del sistema:

Amadeo ci tiene a precisare che il sistema ancora non è perfetto, in quanto immagini più complesse e multicolore possono a volte generare un po’ di confusione e rendere le scritte più difficili da leggere.

Tuttavia, considerando che mancano ancora diversi mesi al rilascio della versione definitiva di Android 12, Google ha tutto il tempo di modificare il suo sistema per campionare meglio i colori e, magari, aggiungere un’opzione che permetta agli utenti di regolare il tutto.

Android 12 ha le carte in regola per essere un grande successo

E sempre a proposito della nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View, con un messaggio su Twitter Dave Burke ha annunciato che la beta 2 di Android 12 è già un vero e proprio successo, tanto da essere divenuta la release beta più scaricata di sempre nella storia dell’OS di Google.

Purtroppo Burke non ha fornito alcun numero a supporto di questa affermazione e, pertanto, è difficile dire quanto sia significativo il traguardo raggiunto ma è piuttosto evidente che il team del colosso di Mountain View non nasconda di sperare in un enorme successo di Android 12. Staremo a vedere.

