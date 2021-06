I servizi e le applicazioni di Google sono costantemente oggetto di aggiornamenti e miglioramenti vari e tra le ultime novità troviamo quelle relative a Files di Google, Messaggi e Google Fit.

Ecco il cestino per Files di Google

Da alcuni mesi il team di Files di Google è al lavoro su un cestino per questa popolare applicazione e con la versione 1.0.378055542 per Android tale feature è stata messa a disposizione di un numero più elevato di utenti (probabilmente al momento solo su dispositivi con Android 12).

Con l’ultima versione dell’app il team di sviluppatori ha anche introdotto alcune piccole modifiche grafiche per i dispositivi basati su Android 12 e ha sostituito la funzione di condivisione integrata dell’app con Google Nearby Share.

L'app può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store:

Messaggi si prepara a supportare Material You

Una delle novità principali di Android 12 è rappresentata dalla possibilità di creare un tema dinamico per l’interfaccia utente in base allo sfondo, feature che rientra nel pacchetto di design chiamato Material You e tra le app che stanno testando il supporto a tale funzionalità vi è pure Google Messaggi.

Analizzando la versione 8.2.042 beta dell’app, infatti, lo staff di XDA Developers è riuscito ad abilitare la funzione, che ancora supporta soltanto alcuni elementi dell’interfaccia.

L'app Google Messaggi per Android può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store:

Google Fit vuole migliorare le vostre passeggiate

Con un post sul blog ufficiale, il team di Google Fit ha annunciato l’introduzione di una nuova feature chiamata Paced Walking, già disponibile per tanti utenti Android.

Si tratta di un sistema studiato per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio i loro spostamenti a piedi, aumentando il relativo ritmo: ciò avviene tramite un leggero tic tac di sottofondo che sarà possibile sentire se si usa Google Fit e, allo stesso tempo, si indossano delle cuffie.

Anche ascoltando la musica o un podcast, l’utente potrà continuare a percepire il ritmo e sfruttarlo per variare l’intensità delle proprie passeggiate.

Man mano che gli utenti aumenteranno il ritmo delle loro camminate grazie a Paced Walking, guadagneranno più punti cardio in Google Fit.

Google Fit per Android può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store: