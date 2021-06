Unieuro propone oggi alcune “Offerte del giorno” riguardanti smartphone Android e non: le proposte sono valide solo fino a mezzanotte sul sito e comprendono OPPO Reno4 Pro, per il quale ha deciso di “rispondere” subito Amazon. Andiamo a scoprire tutti gli sconti.

Unieuro lancia queste “Offerte del giorno”, valide fino a mezzanotte

In aggiunta alle proposte del “Sottoprezzo“, ancora disponibili, Unieuro lancia le “Offerte del giorno“, che includono una manciata di smartphone in promozione solo per poche ore. Eccole tutte:

Le offerte in questione sono disponibili sul sito Unieuro solo fino a mezzanotte o fino a esaurimento scorte. Se siete interessati ad acquistare OPPO Reno4 Pro potreste fareste bene a considerare anche la proposta di Amazon, che decide di spingersi ancora più in basso col prezzo.

Amazon risponde con OPPO Reno4 Pro in super offerta

Lo stesso OPPO Reno4 Pro con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è infatti disponibile su Amazon (venduto e spedito da Amazon) a 433,37 euro, con spedizione immediata e consegna in un giorno per i possessori di un abbonamento Prime.

Si tratta della versione italiana dello smartphone, disponibile nella colorazione Space Black. Vi ricordiamo che il device può contare su display AMOLED Full-HD+ da 6,5 pollici, Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W (per tutti i dettagli potete consultare anche la nostra recensione).

Se siete interessati all’acquisto di OPPO Reno4 Pro su Amazon potete seguire il link qui sotto.

