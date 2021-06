Ieri TIM ha dato il via ad una nuova iniziativa volta a semplificare il proprio portafoglio di offerte per la rete mobile dedicate in particolare ai clienti in abbonamento.

Tale procedura, che si concluderà lunedì 14 giugno, ha come obiettivo quello di semplificare e ridurre le offerte mobile dedicate a questo genere di clientela, rendendo così più efficiente la relativa gestione e gli utenti di offerte non più disponibili verranno automaticamente migrati su altri piani post-pagati (con costi più bassi o contenuti più ricchi).

TIM prova a semplificare la propria offerta mobile in abbonamento

I clienti interessati da tale procedura di semplificazione dell’offerta di TIM (purtroppo al momento non si conosce la lista delle offerte tariffarie non più in commercio che sono state fatte rientrare in questa iniziativa) dovrebbero avere già ricevuto la relativa comunicazione nella fattura del mese di maggio e, una volta completata la migrazione alla nuova offerta, saranno avvisati dall’operatore telefonico attraverso un apposito SMS.

In caso di dubbi, ad ogni modo, è sempre possibile effettuare una verifica delle offerte attive sul proprio numero chiamando il 40915 oppure attraverso l’area personale sul sito Web dell’operatore o sulla sua applicazione ufficiale (che può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store).

Ricordiamo che i clienti in abbonamento hanno anche la possibilità di passare a una delle tante offerte pre-pagate e da questo mese il costo della procedura di migrazione è passato da 30,99 euro a 1 euro (da pagare direttamente nel negozio dell’operatore telefonico), che verrà poi riaccreditato sulla SIM come credito residuo. Nel caso in cui questa opportunità avesse stuzzicato la vostra curiosità, potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

